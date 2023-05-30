Курс евро с начала торгов вырос на 0,10%

УрБК, Москва, 16.10.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 97,04 руб., евро — 102,27 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,20%, европейской — вырос на 0,10%.

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