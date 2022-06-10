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ММК получил высший рейтинг отчетности в области устойчивого развития

УрБК, Магнитогорск, 16.10.2023. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» агентством AK&M был присвоен рейтинг нефинансовой отчетности RESG 1. Данный показатель свидетельствует о высшем уровне раскрытия информации об устойчивом развитии, сообщает пресс-служба металлургического предприятия.

Отчетность компании за 2022 год была оценена на 100,8 балла при максимальных 106,6. Эксперты отметили высокое качество экологических показателей, которые основываются на фактических данных, полученных в результате непрерывного мониторинга атмосферного воздуха и водных объектов.

«Современный бизнес немыслим без внимания к экологическим и социальным вопросам, а также неуклонного повышения стандартов корпоративного управления. За последние годы ММК достиг по этим параметрам устойчивого развития впечатляющих результатов. Мы планомерно повышаем прозрачность нашей отчетности, осознавая стратегическую значимость ESG-повестки для гармоничного развития экономики и общества», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Эксперты AK&M также высоко оценили полноту данных об устойчивом развитии, опубликованных ММК в специализированном отчете на сайте.
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