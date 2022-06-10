ММК получил высший рейтинг отчетности в области устойчивого развития

УрБК, Магнитогорск, 10.06.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) одержал победы в нескольких номинациях ...09.02.2022 ММК вошел в число лучших сталелитейных компаний мира с точки зрения устойчивого развития по итогам 2021 года
УрБК, Магнитогорск, 09.02.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в список лучших сталелитейных ...18.11.2021 ММК занял первое место в рэнкинге ESG-прозрачности российских компаний и банков
УрБК, Магнитогорск, 18.11.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) заняло первое место в рэнкинге ...21.10.2021 Рейтинг отчетности ММК по устойчивому развитию достиг почти 85 баллов
УрБК, Магнитогорск, 21.10.2021. Федеральное рейтинговое агентство AK&M повысило рейтинг отчетности ПАО «Магнитогорский ...09.07.2020 ММК опубликовал корпоративный отчет об устойчивом развитии за 2019 год
УрБК, Магнитогорск, 09.07.2020. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) опубликовало корпоративный отчет ...