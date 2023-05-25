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Вчера, 16:56

Курс евро с начала торгов снизился на 3,27%

УрБК, Москва, 12.10.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 97,06 руб., евро — 103,00 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 3,13%, европейской — на 3,27%.
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