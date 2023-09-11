Годовая инфляция в Свердловской области в сентябре ускорилась до 5,85%

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Инфляция на Среднем Урале в сентябре составила 5,85% по сравнению с аналогичным ...11.09.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в августе ускорилась до 4,8%
Инфляция на Среднем Урале в августе составила 4,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в июле — 4,02%). ...11.09.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в августе ускорилась до 4,8%
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. Инфляция на Среднем Урале в августе составила 4,8% по сравнению с аналогичным месяцем ...13.10.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в сентябре замедлилась до 13,5%
Инфляция на Среднем Урале в сентябре 2022 года составила 13,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в ...13.10.2022 Годовая инфляция в Свердловской области в сентябре замедлилась до 13,5%
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2022. Инфляция на Среднем Урале в сентябре 2022 года составила 13,5% по сравнению с ...