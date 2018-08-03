Госдума предложит направить аграриям 12-14 млрд рублей на компенсацию расходов от подорожания топлива

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил выделить из Резервного фонда 5 млрд руб. на покрытие затрат ...

УрБК, Москва, 03.08.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил выделить из Резервного фонда 5 млрд ...

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. Себестоимость сельскохозяйственной продукции может увеличиться на 20-25% из-за ...

Себестоимость сельхозпродукции вырастет до 25% из-за подорожания топлива

Дополнительные затраты аграриев в России от подорожания топлива составили почти 12 млрд рублей

Дополнительные затраты российских аграриев из-за подорожания топлива составили 11,9 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ...