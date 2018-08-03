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Госдума предложит направить аграриям 12-14 млрд рублей на компенсацию расходов от подорожания топлива

УрБК, Москва, 12.10.2023. Госдума готовит предложение о выплате компенсации расходов от подорожания топлива аграриям. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

По его словам, рассматривается вопрос о направлении в качестве субсидий 12-14 млрд руб. Председатель комитета по энергетике пояснил, что эта мера должна способствовать сдерживанию цен на сельхозпродукцию на внутреннем рынке.

«Надеюсь, вопрос будет положительно решен. Потому что в противном случае это приведет либо к плохой экономике аграриев, либо к росту стоимости их продукции на внутреннем рынке. А этого нельзя допустить, потому что рост цен на продовольствие скажется на росте инфляции по итогам года. Сейчас задача, чтобы инфляция была не выше 6-7% или 7,5% максимум по итогам года», — сказал П. Завальный.

Напомним, что в 2018 году после резкого роста цен на топливо правительство РФ также приняло решение о компенсации аграриям до 50% дополнительных затрат.
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