В Свердловской области запустили программу «Поддержки и продвижения региональных брендов»

Российские власти в 2022 году направит 500 млн руб. на продвижение различных российских брендов. Об этом сообщил глава ...07.06.2022 Российские власти направят 500 млн рублей на продвижение российских брендов
УрБК, Москва, 07.06.2022. Российские власти в 2022 году направит 500 млн руб. на продвижение различных российских ...01.03.2017 Туробъекты Свердловской области не вошли в сотню самых узнаваемых российских брендов
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2017. Туристические объекты Свердловской области не вошли в Национальный рейтинг ...21.05.2013 Свердловская область намерена привлечь федеральные средства на поддержку предпринимателей
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2013. Правительство Свердловской области внесло изменения в областную целевую программу ...04.04.2011 Ассоциация туроператоров России заявила о намерении содействовать разработке региональных туристских брендов ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2011. Проект соглашения между правительством автономного округа и ассоциацией туроператоров ...