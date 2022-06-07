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Сегодня, 12:02

В Свердловской области запустили программу «Поддержки и продвижения региональных брендов»

Правительство Свердловской области утвердило программу «Поддержки и продвижения региональных брендов». Документ опубликован на официальном правовом портале региона.

В распоряжении областного правительства прописано определение региональных брендов, а также способы их популяризации на внутреннем и внешнем рынках. Согласно документу, региональными брендами будут считать товары народного потребления, которые производятся на территории Свердловской области и отвечают необходимым стандартам, предусмотренным законодательством.

Также товары с региональным брендом должны иметь уникальный дизайн и упаковку, которые отражают «связь с культурными, историческими, географическими и иными особенностями Свердловской области».

«Целями настоящей программы являются поддержка и продвижение региональных брендов, в том числе в сфере народных художественных промыслов, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющими деятельность на территории Свердловской области», — говорится в документе.

В качестве мер поддержки предусмотрено продвижение региональных брендов на местных ярмарках, а также через кластер «Домна». В программе прописано предоставление гражданам услуг по брендированию продукцию и оказание помощи по ее выводу на маркетплейсы.
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