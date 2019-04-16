В Свердловской области количество вакансий для рабочего персонала выросло на 68% за год

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2019. На рынке труда Свердловской области за три месяца с начала года прирост вакансий ...

В I квартале на рынке труда Свердловской области прирост вакансий составил 46%, резюме — 23%

За год в Свердловской области спрос на рабочие профессии вырос в четыре раза

Количество вакансий в профессиональной отрасли «Рабочий персонал» в Свердловской области за 2018 год выросло почти в ...