В Свердловской области количество вакансий для рабочего персонала выросло на 68% за год

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2019. На рынке труда Свердловской области за три месяца с начала года прирост вакансий ...13.11.2018 За год в Свердловской области спрос на рабочие профессии вырос в четыре раза
Количество вакансий в профессиональной отрасли «Рабочий персонал» в Свердловской области за 2018 год выросло почти в ...13.11.2018 За год в Свердловской области спрос на рабочие профессии вырос в четыре раза
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. Количество вакансий в профессиональной отрасли «Рабочий персонал» в Свердловской ...04.07.2018 Спрос на рабочий персонал на Среднем Урале вырос в 4 раза
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2018. В I полугодии 2018 года количество вакансий для рабочего персонала в Свердловской ...17.07.2015 Количество резюме в Свердловской области существенно превышает число вакансий
В Свердловской области за последний год количество резюме выросло на 38%, в то время как число вакансий увеличилось ...