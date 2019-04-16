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В Свердловской области количество вакансий для рабочего персонала выросло на 68% за год

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. По данным онлайн-рекрутинговой компании hh.ru, за год число вакансий для рабочего персонала в Свердловской области выросло на 68%. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-платформы.

На профессиональную группу «Рабочий персонал» в регионе приходится 23% вакансий — это не только самая востребованная у бизнеса категория соискателей, но и наиболее дефицитная — за год количество резюме в этой сфере сократилось на 13%.

В попытке компенсировать дефицит работодатели улучшают условия труда и повышают зарплаты — если в сентябре прошлого года средняя зарплата в сфере «Рабочий персонал» в регионе составляла 45,2 тыс. руб., то сегодня — уже 59,6 тыс. руб.

Также специалисты отмечают, что на рынке труда появляются новые специальности и даже отрасли, а исчезают устаревшие, среди которых варщик тряпья, кучер, носильщик, дворник, мойщик посуды и т. д.

Минпросвещения же обновило список профессий, по которым осуществляется обучение. Теперь в нем 5 тыс. 110 наименований с учетом новых — оператор беспилотных авиационных систем, инспектор подразделения транспортной безопасности, оператор трехмерной печати, добровольный спасатель, флорист, фитнес-инструктор.
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