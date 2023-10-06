Курс доллара США на Московской бирже вырос до 100,49 руб., евро — до 106,22 руб.

УрБК, Москва, 09.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...06.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 101,09 руб., евро — до 106,54 руб.
УрБК, Москва, 06.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...02.10.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 98,19 руб., евро — до 103,79 руб.
УрБК, Москва, 02.10.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...29.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 97,16 руб., евро — до 102,96 руб.
УрБК, Москва, 29.09.2023. Курсы доллара США и евро начали расти в ходе торгов на Московской бирже. По состоянию на ...28.09.2023 Курс доллара США на Московской бирже вырос до 96,91 руб., евро снизился до 101,89 руб.
УрБК, Москва, 28.09.2023. Курс доллара США начал расти, а евро снижается в ходе торгов на Московской бирже. По ...