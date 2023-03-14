Уральские застройщики попросили правительство о дополнительных мерах поддержки

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. СРО «Уральское объединение строителей» обратилась к правительству России с просьбой расширить «дорожную карту» промышленного строительства для поддержки строительной отрасли. Всего в плане организации предусмотрено восемь пунктов.



В частности, в СРО просят изменить схему экспертизы строительных проектов для гособоронзаказа — проверять документацию по частям по мере готовности. Предполагается, что это сократит сроки ввода объекта от двух до четырех месяцев. Кроме того, в организации выразили желание уменьшить срок подключения и перевода земли в нужную категорию, а также сроки подключения к электроэнергии.



«С прошлого года в России работает промипотека — выдается государством для создания новых промобъектов. Существующая сумма льготной ипотеки до 500 млн руб., срок возврата до 7 лет — невыгодный заем, потому что у крупных инвесторов затраты на стройку могут доходить до 60 млрд. и выше, а срок строительства — до 12 лет. Строители и проектировщики просят увеличить сумму и срок возврата ипотеки», — говорится в сообщении.



Кроме того, подрядчики просят правительство перейти на механизм «аренды» необходимых специалистов во время начала работ. В «Уральском объединении строителей» считают, что все перечисленные меры должны к 2030 году сократить сроки строительства на 30%, а затраты — уменьшить на 20%.