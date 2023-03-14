Уральские застройщики попросили правительство о дополнительных мерах поддержки

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Участники прошедшего в Екатеринбурге международного форума о закупках в строительстве и ...07.09.2022 В Екатеринбурге 22 сентября состоится Международный форум по промышленному строительству
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В Екатеринбурге 22 сентября состоится Международный форум, посвященный теме ускорения ...23.06.2022 В Екатеринбурге сократили срок согласования подключения новостроек к инженерным сетям до 10 дней
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. Предельный срок согласования проектной документации по подключению новостроек к ...21.04.2022 Уральские строители просят ввести обязательные повышенные авансы
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» (объединяют ...11.04.2013 НП «СРО «Гильдия строителей Урала» просит не отклонять внесенный законопроект о неразграниченных землях
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2013. Представители НП «СРО «Гильдия строителей Урала» написали председателю Заксобрания ...