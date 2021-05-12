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В Екатеринбурге на шесть часов задержан рейс авиакомпании «Россия» в Москву

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. В екатеринбургском аэропорту Кольцово на шесть часов оказался задержан рейс авиакомпании «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Согласно онлайн-табло аэропорта, изначально вылет был запланирован на 12.05 9 октября. Но затем время было перенесено на 18.00.

По данным надзорного ведомства, причиной задержки стала техническая неисправность воздушного судна. На борт зарегистрировано 76 пассажиров. Данный рейс выполняется на самолете Sukhoi Superjet 100-95.
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