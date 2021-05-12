В Екатеринбурге на шесть часов задержан рейс авиакомпании «Россия» в Москву

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. В екатеринбургском аэропорту Кольцово на семь часов задержан вылет авиакомпании ...21.05.2019 В аэропорту Кольцово задержали вылет самолета Sukhoi Superjet-100 почти на четыре часа
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2019. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово задержали рейс авиакомпании «Ямал». Самолет Sukhoi ...22.09.2015 В Кольцово на 10 часов задержан чартерный рейс в Анталью
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2015. В екатеринбургском аэропорту Кольцово более чем на 10 часов задержан вылет рейс в ...13.04.2015 В Кольцово на 8 часов задержан рейс «Трансаэро»
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2015. В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 8 часов задержан вылет рейса авиакомпании ...10.12.2014 Задержанный в Кольцово самолет вылетит в Москву без пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2014. Airbus A319, совершающий рейс S7–52 из Екатеринбурга в Москву и задержавшийся в ...