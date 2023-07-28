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Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 3,6%

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. За неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 0,9%, за месяц — на 3,6%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 2 тыс. 538 квартир в уральской столице.

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 104 дня.
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