ЕВРАЗ НТМК направил 1 млн рублей на проведение акции «Семейное дерево» по озеленению Нижнего Тагила

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В 2022 году сотрудники ЕВРАЗа высадили на Урале более 500 деревьев и 60 тыс. различных цветов

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. Предприятия ЕВРАЗа на Урале на протяжении нескольких лет ведут активную работу по ...

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УрБК, Екатеринбург, 10.06.2022. В рамках акции «Семейное дерево» металлурги ЕВРАЗ НТМК высадили в Нижнем Тагиле саженцы ...

ЕВРАЗ восстанавливает лес

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УрБК, Екатеринбург, 07.10.2021. В рамках осуществления собственной экологической программы ЕВРАЗ направил на реализацию ...