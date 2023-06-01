ЕВРАЗ НТМК направил 1 млн рублей на проведение акции «Семейное дерево» по озеленению Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. ЕВРАЗ направил 1 млн руб. на озеленение Качканара. При поддержке компании в городе и в ...31.10.2022 В 2022 году сотрудники ЕВРАЗа высадили на Урале более 500 деревьев и 60 тыс. различных цветов
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. Предприятия ЕВРАЗа на Урале на протяжении нескольких лет ведут активную работу по ...10.06.2022 Металлурги ЕВРАЗ НТМК высадили в Нижнем Тагиле аллею саженцев молодых берез
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2022. В рамках акции «Семейное дерево» металлурги ЕВРАЗ НТМК высадили в Нижнем Тагиле саженцы ...14.10.2021 ЕВРАЗ восстанавливает лес
КГОК направил на высадку зеленых насаждений около 30 млн рублей ...07.10.2021 В 2022 году при поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле и Качканаре высадят 550 деревьев
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2021. В рамках осуществления собственной экологической программы ЕВРАЗ направил на реализацию ...