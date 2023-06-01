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ЕВРАЗ НТМК направил 1 млн рублей на проведение акции «Семейное дерево» по озеленению Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. ЕВРАЗ НТМК провел в Нижнем Тагиле акцию «Семейное дерево». Сотрудники предприятия и члены их семей высадили яблони, рябины, лиственницы, березы, а также кустарники сирени, кизильника и жимолости в Тагилстроевском районе, на бульваре по улице Гвардейской.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, место для посадки и вид саженцев определялись совместно с администрацией города. На озеленение компания направила 1 млн руб.

«Важно проводить мероприятия, которые дают видимый эффект и вдохновляют людей улучшать условия жизни и в своем дворе, и в городе. Озеленение городов — часть эффективной экологической программы ЕВРАЗа, и особенно ценно, что такие акции превращаются в семейные традиции металлургов», — рассказала начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Светлана Неугодникова.

Также начальник отдела по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила Лариса Носовская рекомендовала местным жителям беречь молодые насаждения. ЕВРАЗ, в свою очередь, и дальше будет приумножать растительный фонд города.

Добавим, что акция «Семейное дерево» стартовала в 2021 году в рамках подготовки к празднованию 300-летия Нижнего Тагила. За это время в ней приняли участие свыше 200 семей металлургов. Более 300 деревьев высажено в парке «Героям Гражданской войны» на Красном Камне, а также на Гальяно-Горбуновском массиве вдоль дороги по улицам Захарова и Доктора Юрьевой. В последующие годы участники акции ухаживают за своими «семейными» деревьями и аллеями.
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