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В Минфине одобрили идею облагать акцизом весь производимый в России спирт

УрБК, Москва, 04.10.2023. В Минфине поддержали инициативу об акцизах на весь спирт в стране, включая медицинский. Как пишет ТАСС, соответствующее заявление на парламентских слушаниях в Совете Федерации сделал глава финансового ведомства Антон Силуанов.

«Акцизы на спирт. Согласны с этим подходом (облагать весь спирт акцизами — прим. ред.), с Министерством здравоохранения отрабатываем. Здесь вопрос только следующий: акцизы на спирт мы соберем, но нужно сделать так, чтобы медицинские изделия, в первую очередь такие, которые наши граждане потребляют, корвалол, например, чтобы они не подорожали, чтобы мы могли точечно дать субсидии, и чтобы люди не почувствовали изменения цен на медицинские изделия, которые используют спиртовую основу», — подчеркнул министр.

В то же время А. Силуанов отметил, что по вопросу онлайн-торговли алкоголем в правительстве России нет единой позиции. По его словам, есть ведомства, которые категорически против данной инициативы. При этом в самом Минфине поддерживают идею разрешить онлайн-торговлю алкоголем, чтобы «регулировать этот процесс, наводить порядок».
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