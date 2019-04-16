В Минфине одобрили идею облагать акцизом весь производимый в России спирт

УрБК, Москва, 04.10.2023. В Минфине поддержали инициативу об акцизах на весь спирт в стране, включая медицинский. Как ...16.04.2019 Подписан закон о передаче регионам РФ доходов от акцизов на спирт
УрБК, Москва, 16.04.2019. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о направлении всех доходов от акцизов на этиловый ...09.04.2019 Госдума приняла закон о направлении всех доходов от акцизов на этиловый спирт в бюджеты регионов
УрБК, Москва, 09.04.2019. Государственная дума в третьем чтении приняла закон, предусматривающий с 2020 года ...26.09.2016 В России могут снова разрешить продажу алкоголя через интернет
УрБК, Москва, 26.09.2016. В Минфине поддерживают разрешение дистанционных продаж алкоголя. Об этом сообщает «Российская ...26.04.2011 Рост акцизов на табак и алкоголь в России может составить до 30%
Как передает Lenta.ru со ссылкой на Интерфакс, рост акцизов на табак и алкоголь в ближайшие годы составит около 25-30 ...