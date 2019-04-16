В Минфине одобрили идею облагать акцизом весь производимый в России спирт

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Как передает Lenta.ru со ссылкой на Интерфакс, рост акцизов на табак и алкоголь в ближайшие годы составит около 25-30 ...