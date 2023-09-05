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В Свердловской области заболеваемость энтеробиозом за год выросла на 14%

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. В Свердловской области за январь-август 2023 года зарегистрировано 2 тыс. 299 случаев энтеробиоза. Это на 14% больше показателя аналогичного периода 2022 года, но на 16% ниже среднего многолетнего уровня. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

При этом, согласно данным ведомства, 99% из числа заболевших составляют дети.

Уточняется, что энтеробиоз — это контактный гельминтоз, которым болеет исключительно человек. Заражение происходит при заглатывании яиц возбудителя. Группой риска по заболеваемости энтеробиозом являются дети дошкольного и младшего школьного возраста.
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