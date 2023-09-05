В Свердловской области заболеваемость энтеробиозом за год выросла на 14%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Свердловской области за неделю с 28 августа по 3 сентября зафиксировано 14 тыс. 295 ...20.02.2023 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю снизилась на 3,4%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области с 13 по 19 февраля 2023 года зарегистрировано 38 тыс. случаев ...14.02.2023 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 2,2%
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. В Свердловской области с 6 по 12 февраля 2023 года зарегистрировано 39 тыс. 638 случаев ...05.12.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 24%
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области за неделю зарегистрировано 46 тыс. 326 случаев ОРВИ, что на 24% ...22.11.2022 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю выросла на 8,4%
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. В Свердловской области за неделю зарегистрировано 33 тыс. 002 случая ОРВИ, что на 8,4% ...