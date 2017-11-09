В Счетной палате России озвучили риски из-за госдолга регионов

Регионам необходимо реализовать программы реструктуризации задолженности в отношении муниципальных бюджетов. Об этом ...

УрБК, Москва, 03.11.2016. Совокупный объем госдолга российских регионов на 1 октября 2016 года составил 2 трлн 264 ...

УрБК, Москва, 24.02.2015. По итогам 2014 года государственный долг регионов России увеличился на 310,4 млрд руб., или ...

Доля коммерческих кредитов в структуре госдолга регионов выросла до 43%

За три года государственный долг Тюменской области увеличился в 75 раз

УрБК, Москва, 14.09.2011. За последние три года долговая нагрузка выросла в 75 из 83 российских регионов, при этом в 15 ...