В Счетной палате России озвучили риски из-за госдолга регионов

УрБК, Москва, 03.10.2023. И. о. главы Счетной палаты России Галина Изотова выразила обеспокоенность растущим госдолгом ...09.11.2017 Госдолг муниципалитетов России достиг 354 млрд рублей
Регионам необходимо реализовать программы реструктуризации задолженности в отношении муниципальных бюджетов. Об этом ...09.11.2017 Госдолг муниципалитетов России достиг 354 млрд рублей
УрБК, Москва, 09.11.2017. Регионам необходимо реализовать программы реструктуризации задолженности в отношении ...03.11.2016 Совокупный госдолг регионов РФ составил 2 трлн 264 млрд рублей
Совокупный объем госдолга российских регионов на 1 октября 2016 года составил 2 трлн 264 млрд руб., что на 55 млрд руб. ...24.02.2015 Доля коммерческих кредитов в структуре госдолга регионов выросла до 43%
УрБК, Москва, 24.02.2015. По итогам 2014 года государственный долг регионов России увеличился на 310,4 млрд руб., или ...