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Сегодня, 18:01

В Счетной палате России озвучили риски из-за госдолга регионов

И. о. главы Счетной палаты России Галина Изотова выразила обеспокоенность растущим госдолгом регионов. Как сообщает РИА «Новости», с соответствующим заявлением она выступила 3 октября на парламентских слушаниях о федеральном бюджете на 2024 год и плановые 2025-2026 года.

«К сожалению, растет госдолг субъектов. На 1 сентября составил 3,1 триллиона рублей, 320 миллиардов прибавилась сумма госдолга за этот период. С учетом сокращения ряда важных для субъектов межбюджетных трансфертов, а также наличия поддержки через кредиты есть риск, что госдолг субъектов продолжит расти», — сказала Галина Изотова.

Добавим, что с прошлого года регионы вернулись к практике заимствований коммерческих кредитов. При этом с 2021 года руководителям субъектов была дана установка ориентироваться на бюджетные и инфраструктурные кредиты.
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