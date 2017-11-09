Материалы по теме

В Счетной палате России озвучили риски из-за госдолга регионов

УрБК, Москва, 03.10.2023. И. о. главы Счетной палаты России Галина Изотова выразила обеспокоенность растущим госдолгом ...

Госдолг муниципалитетов России достиг 354 млрд рублей

Регионам необходимо реализовать программы реструктуризации задолженности в отношении муниципальных бюджетов. Об этом ...

Госдолг муниципалитетов России достиг 354 млрд рублей

УрБК, Москва, 09.11.2017. Регионам необходимо реализовать программы реструктуризации задолженности в отношении ...

Совокупный госдолг регионов РФ составил 2 трлн 264 млрд рублей

Совокупный объем госдолга российских регионов на 1 октября 2016 года составил 2 трлн 264 млрд руб., что на 55 млрд руб. ...

Доля коммерческих кредитов в структуре госдолга регионов выросла до 43%

УрБК, Москва, 24.02.2015. По итогам 2014 года государственный долг регионов России увеличился на 310,4 млрд руб., или ...