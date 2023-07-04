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Для постоянных пользователей электросамокатов могут ввести обязательное страхование

УрБК, Москва, 03.10.2023. В Банке России поддержали инициативу о введении обязательного страхования гражданской ответственности в отношении постоянных пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Как пишет газета «Известия», об этом говорится в письме регулятора в адрес депутатов Госдумы.

«Разделяя озабоченность возросшим количеством дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ (средства индивидуальной мобильности — прим. ред.), отмечаем, что обязательное страхование гражданской ответственности лиц, их эксплуатирующих, представляется действенным инструментом, направленным на защиту прав потерпевших», — пояснили в Банке России.

Сама инициатива должна распространяться, например, на курьеров, которые используют средства индивидуальной мобильности. Авторы инициативы указали на возросшее число ДТП с участием электросамокатов с сопутствующим ущербом, который невозможно взыскать с виновников аварий.
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