Для постоянных пользователей электросамокатов могут ввести обязательное страхование

УрБК, Москва, 04.07.2023. Минтранс РФ планирует ввести в КоАП штрафы за нарушения правил дорожного движения ...08.06.2023 В Екатеринбурге ночью на улицах Шевченко и Карла Маркса горели 15 электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. В Екатеринбурге сегодня ночью на двух улицах горели 15 электросамокатов. Пожары были ...03.06.2021 СПЧ при президенте РФ предложил закрепить в ПДД передвижение на электросамокатах
УрБК, Москва, 03.06.2021. Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил в МВД РФ ...19.05.2021 В Екатеринбурге с начала года зарегистрировано четыре ДТП с участием электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. С начала 2021 года на дорогах Екатеринбурга зарегистрировано четыре ДТП с участием ...24.05.2017 Центробанк отозвал лицензию на выдачу полисов ОСАГО у «ВТБ Страхования»
УрБК, Москва, 24.05.2017. Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования по полисам ОСАГО у ...