Для постоянных пользователей электросамокатов могут ввести обязательное страхование

УрБК, Москва, 04.07.2023. Минтранс РФ планирует ввести в КоАП штрафы за нарушения правил дорожного движения ...

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. В Екатеринбурге сегодня ночью на двух улицах горели 15 электросамокатов. Пожары были ...

В Екатеринбурге ночью на улицах Шевченко и Карла Маркса горели 15 электросамокатов

УрБК, Москва, 03.06.2021. Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил в МВД РФ ...

СПЧ при президенте РФ предложил закрепить в ПДД передвижение на электросамокатах

В Екатеринбурге с начала года зарегистрировано четыре ДТП с участием электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. С начала 2021 года на дорогах Екатеринбурга зарегистрировано четыре ДТП с участием ...