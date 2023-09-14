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В Кольцово жительница Нижнего Тагила пыталась провезти без деклараций 52 тыс. долларов США

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В Кольцово пассажирка рейса Стамбул — Екатеринбург пыталась провезти 72 тыс. долл. США. Она превысила норму вывоза валюты на 52 тыс. долл. США (или более 5 млн руб.), сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Без письменного декларирования можно единовременно ввозить в Россию валюту, суммарно не превышающую 10 тыс. долл. США в эквиваленте. В подобной ситуации прилетевшей необходимо было заполнить пассажирскую таможенную декларацию с указанием суммы, превышающей установленную норму, и проследовать через «красный» коридор», — отметил начальник Кольцовской таможни им В. А. Сорокина Сергей Баландин.

Нарушительница — уроженка Нижнего Тагила с двойным гражданством (российским и США). По словам женщины, она везла с собой личные средства, чтобы купить квартиру в Екатеринбурге, а декларацию не заполняла, так как не увидела на стойке документов.

В отношении пассажирки возбуждено дело об административном правонарушении. Ей назначен штраф в размере половины незадекларированной сумы наличных денежных средств — 2 млн 560 тыс. 160 руб.
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