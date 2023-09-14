В Кольцово жительница Нижнего Тагила пыталась провезти без деклараций 52 тыс. долларов США

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. В аэропорту Кольцово сотрудники таможенной службы обнаружили свыше 40 кг ...02.11.2022 Челябинские таможенники предотвратили незаконный вывоз за границу 20 тыс. долл. США
УрБК, Челябинск, 02.11.2022. Сотрудники таможенного поста аэропорта Баландино в Челябинске выявили попытку незаконного ...11.04.2022 Сотрудники Кольцовской таможни пресекли попытку незаконного ввоза 28 тыс. евро наличными
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2022. Сотрудники Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина задержали пассажира из Германии, ...21.09.2018 С начала 2018 года через Кольцовскую таможню пассажиры попытались незаконно провезти более 100 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. С начала 2018 года в зоне деятельности Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина ...26.10.2016 Таможенники задержали в Кольцово россиянина с незадекларированными 446 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2016. Сотрудники Кольцовской таможни задержали в аэропорту россиянина с незадекларированными ...