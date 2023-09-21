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Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 109,5 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. По состоянию на 25 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 109 тыс. 504 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,2%, за месяц — на 0,7%.
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