Налог на сэндвичи и гамбургеры в России вырастет в два раза

УрБК, Москва, 29.09.2023. С 1 октября 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) для сэндвичей, гамбургеров и ...18.01.2023 За 2022 год из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 590,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. За 2022 год из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 590,7 млрд ...29.01.2015 В Екатеринбурге «Саб дня» в сети Subway подорожал на 10 рублей
Сеть заведений быстрого питания Subway в Екатеринбурге подняла на 10 руб. цены на сэндвичи, которые продаются по акции ...29.01.2015 Subway в Екатеринбурге поднял цены на «Саб дня» на 10 рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2015. Сеть заведений быстрого питания Subway в Екатеринбурге подняла на 10 руб. цены на ...06.03.2012 Управление Федеральной налоговой службы РФ по Свердловской области: основную долю доначисленных платежей по контрольной работе составляет НДС
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2012. По результатам проведенной контрольной работы налоговыми органами Свердловской области ...