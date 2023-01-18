Налог на сэндвичи и гамбургеры в России вырастет в два раза

С 1 октября 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) для сэндвичей, гамбургеров и чизбургеров вырастет с 10% до 20%. Это следует из заявления Федеральной налоговой службы (ФНС) России.



«Учитывая, что сэндвичи, включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия, которым соответствуют коды группировки ОКПД2 10.85.19, не указаны в перечне продовольственных товаров, облагаемых НДС по налоговой ставке 10%, при их реализации применяется ставка НДС в размере 20%», — говорится в письме ФНС России.



До 1 октября перечисленная группа товаров относилась к хлебобулочным изделиям длительного хранения. По этой причине на них распространялась ставка НДС на уровне 10%.