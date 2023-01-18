Налог на сэндвичи и гамбургеры в России вырастет в два раза

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. За 2022 год из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 590,7 млрд ...

За 2022 год из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 590,7 млрд рублей

В России почти в восемь раз вырастет пошлина на вывоз пшеницы

УрБК, Москва, 21.06.2021. В России с 23 июня в 7,9 раза увеличится размер пошлины на экспортные поставки пшеницы из ...