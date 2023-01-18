Налог на сэндвичи и гамбургеры в России вырастет в два раза

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. За 2022 год из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 590,7 млрд ...21.06.2021 В России почти в восемь раз вырастет пошлина на вывоз пшеницы
УрБК, Москва, 21.06.2021. В России с 23 июня в 7,9 раза увеличится размер пошлины на экспортные поставки пшеницы из ...29.01.2015 В Екатеринбурге «Саб дня» в сети Subway подорожал на 10 рублей
Сеть заведений быстрого питания Subway в Екатеринбурге подняла на 10 руб. цены на сэндвичи, которые продаются по акции ...29.01.2015 Subway в Екатеринбурге поднял цены на «Саб дня» на 10 рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2015. Сеть заведений быстрого питания Subway в Екатеринбурге подняла на 10 руб. цены на ...06.03.2012 Управление Федеральной налоговой службы РФ по Свердловской области: основную долю доначисленных платежей по контрольной работе составляет НДС
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2012. По результатам проведенной контрольной работы налоговыми органами Свердловской области ...