Курс евро с начала торгов вырос на 0,92%

УрБК, Москва, 29.09.2023. По состоянию на 12.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 97,30 руб., евро — 103,14 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,52%, европейской — на 0,92%.

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