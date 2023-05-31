Курс евро с начала торгов вырос на 0,92%

УрБК, Москва, 31.05.2023. По состоянию на 15.15 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,01 руб., евро — ...30.05.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 2,62%
УрБК, Москва, 30.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 80,76 руб., евро — ...29.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,08%
УрБК, Москва, 29.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 77,08 руб., евро — ...06.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,56%
УрБК, Москва, 06.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,43 руб., евро — ...02.02.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%
УрБК, Москва, 02.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,03 руб., евро — ...