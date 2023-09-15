ЕВРАЗ направил более 2 млн рублей на спортивные, образовательные и экологические проекты в Качканаре и Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. ЕВРАЗ НТМК направил в Нижний Тагил и Качканар более 2 млн руб. для благоустройства культурно-образовательного пространства и воркаут-комплекса. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



В Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» создано детское культурно-образовательное пространство, стилизованное под «мастерскую» первобытного человека, где юные тагильчане смогут познакомиться с макетами первобытных орудий труда — наконечниками стрел, пилами, топорами. Также ребята узнают об элементарных способах плавки руды, а проникнуться атмосферой места им поможет аудиовизуальная поддержка, которая воспроизводит аутентичные «доисторические звуки». На учебном видео ребята смогут наблюдать работу с камнем и костью.



Также при содействии ЕВРАЗа в нижнетагильском парке «Народный» открыта площадка для игры в рюхи — русское народное название «городков».



В Качканаре при школе поселка Валериановска на грант компании открыт агропарк, приобретен садовый инвентарь и удобрения для растений, установлена 10-метровая теплица. Здесь школьники будут изучать основы ландшафтного дизайна и современные агротехнологии, узнают, как вырастить кедры и цветы для озеленения города.



Для любителей спортивных инициатив на территории Дворца единоборств «Атлант» построена площадка для воркаута, где все жители города смогут заняться силовым троеборьем на современных качественных снарядах, которые также были приобретены при содействии ЕВРАЗа. На новом спортивном объекте будут проводить соревнования.



«Все проекты разные по темам, но едины в своей цели сделать жизнь городов лучше, ярче, содержательнее. Активный, здоровый образ жизни, новые знания и возможность развития — в объектах и пространствах, созданных при поддержке ЕВРАЗа, каждый человек находит ценность для себя», — отметила директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Урал Елена Раудштейн.



15 сентября стартовал очередной этап грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Максимальная сумма грантов на реализацию ценных инициатив общественных организаций и жителей города составляет до 700 тыс. руб. в Нижнем Тагиле, до 500 тыс. руб. в Качканаре.