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Промпроизводство в Свердловской области в январе-августе выросло на 11,8%

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе-августе 2023 года выросло на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

В сегменте «Добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 4,6%, в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 12,9%.

В сфере «Обрабатывающие производства» показатель вырос на 14,7%, в сегменте «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 6,1%.
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