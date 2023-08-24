Промпроизводство в Свердловской области в январе-августе выросло на 11,8%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-августе 2023 года выросло на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат. В сегменте «Добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 4,6%, в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 12,9%. В сфере «Обрабатывающие производства» показатель вырос на 14,7%, в сегменте «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 6,1%.

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