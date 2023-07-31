УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:22

В Свердловской области годовой план по ремонту муниципальных дорог перевыполнят на четверть

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Свердловской области за 2023 год планы ремонта муниципальных дорог будут перевыполнены на 24%, региональных — на 6%. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

«Все дорожные объекты, работы на которых мы планировали завершить в этом году, должны быть сданы в эксплуатацию в установленные сроки и в полном соответствии с заключенными государственными и муниципальными контрактами. Это касается дорог и регионального, и местного значения. Только в этом году общий объем ассигнований на дорожную деятельность в Свердловской области превышает 31 млрд руб.», — рассказал на заседании регионального правительства о ходе реализации госпрограммы развития транспортного комплекса Среднего Урала до 2027 года первый замгубернатора Алексей Шмыков.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2023 году направил на дорожную деятельность в рамках госпрограммы 31,6 млрд руб. (+15% год к году). Из них 8,7 млрд руб. было выделено из федерального бюджета благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Также губернатор направил муниципалитетам 12,3 млрд руб. (почти 40% дорожного бюджета).

В общей сложности на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт региональных дорог выделено 11,4 млрд руб. В текущем году ожидается завершение капремонта и реконструкции 272,3 км автодорог регионального значения.

Ожидается, что к концу года будет перевыполнено большинство показателей госпрограммы в части местных дорог. Всего планируется завершить работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 37,4 км дорог местного значения. Показатели по строительству и реконструкции будут перевыполнены на 19%, по капремонту — на 5%, по ремонту — на 24%. Также к концу дорожного сезона будут отремонтированы около 905,6 тыс. кв. м. улиц в муниципалитетах Среднего Урала.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительный 141 млн рублей на ремонт и строительство дорог в муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил дополнительные 141,7 млн руб. ...

02.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 2,4 млрд рублей на ремонт муниципальных мостов и дорог

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил более 2,4 млрд руб. на ремонт ...

23.03.2017 Свердловское правительство в 2017 году направит муниципалитетам 3,6 млрд рублей на ремонт и строительство автодорог

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2017. На заседании правительства Свердловской области утверждено постановление о ...

05.12.2012 В 2012–2013 годах на содержание дорог Свердловской области направлено 5,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2012. На содержание автодорог Свердловской области в 2012–2013 годах направлено 5,7 млрд ...

31.03.2011 В 2011 году в Челябинской области планируется построить 40 километров автомобильных дорог

УрБК, Челябинск, 31.03.2011. В 2011 году на территории Челябинской области планируется построить 40 км автомобильных ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»29.08.2023Перевозка деревянных бытовок длинномером21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм
Архив новостей
Сентябрь 2023 (669)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18