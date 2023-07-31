В Свердловской области годовой план по ремонту муниципальных дорог перевыполнят на четверть

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Свердловской области за 2023 год планы ремонта муниципальных дорог будут перевыполнены на 24%, региональных — на 6%. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



«Все дорожные объекты, работы на которых мы планировали завершить в этом году, должны быть сданы в эксплуатацию в установленные сроки и в полном соответствии с заключенными государственными и муниципальными контрактами. Это касается дорог и регионального, и местного значения. Только в этом году общий объем ассигнований на дорожную деятельность в Свердловской области превышает 31 млрд руб.», — рассказал на заседании регионального правительства о ходе реализации госпрограммы развития транспортного комплекса Среднего Урала до 2027 года первый замгубернатора Алексей Шмыков.



Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2023 году направил на дорожную деятельность в рамках госпрограммы 31,6 млрд руб. (+15% год к году). Из них 8,7 млрд руб. было выделено из федерального бюджета благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Также губернатор направил муниципалитетам 12,3 млрд руб. (почти 40% дорожного бюджета).



В общей сложности на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт региональных дорог выделено 11,4 млрд руб. В текущем году ожидается завершение капремонта и реконструкции 272,3 км автодорог регионального значения.



Ожидается, что к концу года будет перевыполнено большинство показателей госпрограммы в части местных дорог. Всего планируется завершить работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 37,4 км дорог местного значения. Показатели по строительству и реконструкции будут перевыполнены на 19%, по капремонту — на 5%, по ремонту — на 24%. Также к концу дорожного сезона будут отремонтированы около 905,6 тыс. кв. м. улиц в муниципалитетах Среднего Урала.