В Свердловской области годовой план по ремонту муниципальных дорог перевыполнят на четверть

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил дополнительные 141,7 млн руб. ...02.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 2,4 млрд рублей на ремонт муниципальных мостов и дорог
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил более 2,4 млрд руб. на ремонт ...23.03.2017 Свердловское правительство в 2017 году направит муниципалитетам 3,6 млрд рублей на ремонт и строительство автодорог
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2017. На заседании правительства Свердловской области утверждено постановление о ...05.12.2012 В 2012–2013 годах на содержание дорог Свердловской области направлено 5,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2012. На содержание автодорог Свердловской области в 2012–2013 годах направлено 5,7 млрд ...31.03.2011 В 2011 году в Челябинской области планируется построить 40 километров автомобильных дорог
УрБК, Челябинск, 31.03.2011. В 2011 году на территории Челябинской области планируется построить 40 км автомобильных ...