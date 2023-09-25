«Атомстройкомплекс» представит на форуме 100+ TechnoBuild результаты исследований предпочтений потребителей на рынке жилья

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. На международном строительном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» представит актуальные данные о потребительских предпочтениях при выборе жилья и выстраивании конкурентных кейсов на основе полученных данных. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.



В компании отмечают, что «Атомстройкомплекс» первым на уральском девелоперском рынке начал проводить исследования приоритетов и запросов потенциального покупателя. Этот анализ помогает застройщикам корректировать требования к объектам недвижимости согласно рыночным трендам. Так, по результатам первых исследований, планировка оказалась на третьем месте в перечне первостепенных факторов при выборе жилья. Это заставило застройщиков пересмотреть свою строительно-маркетинговую стратегию — многие провели рационализацию и оптимизацию планировок, ввели дополнительные опции, такие как мастер-спальни, дополнительные санузлы, террасы, кладовые.



С потребительским опытом и насмотренностью растет и рациональный запрос покупателей, которых все больше интересует не «красивая картинка» — оформление фасадов и озеленение придомовой территории, а техническая сторона вопроса.



Эксперты компании «Атомстройкомплекс» изучают, как меняется покупательское «настроение», и девелоперы учитывают его при проектировании домов. В Екатеринбурге уже сложились определенные стандарты строительства и обеспечения комфортной среды без введения нормативных документов, идет активная апробация инноваций.



Подробнее о том, ждать ли новых революций в девелоперском продукте и как будет развиваться конкуренция за спрос в будущем, заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова расскажет в рамках XV Уральского форума недвижимости. Доклад «Продукт девелопера от эмоционального к рациональному: основные вопросы к ЖК перед стартом продаж» пройдет в рамках секции «Новостройки» 3 октября с 11.30 в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».