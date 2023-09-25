УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:42

«Атомстройкомплекс» представит на форуме 100+ TechnoBuild результаты исследований предпочтений потребителей на рынке жилья

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. На международном строительном форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» представит актуальные данные о потребительских предпочтениях при выборе жилья и выстраивании конкурентных кейсов на основе полученных данных. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

В компании отмечают, что «Атомстройкомплекс» первым на уральском девелоперском рынке начал проводить исследования приоритетов и запросов потенциального покупателя. Этот анализ помогает застройщикам корректировать требования к объектам недвижимости согласно рыночным трендам. Так, по результатам первых исследований, планировка оказалась на третьем месте в перечне первостепенных факторов при выборе жилья. Это заставило застройщиков пересмотреть свою строительно-маркетинговую стратегию — многие провели рационализацию и оптимизацию планировок, ввели дополнительные опции, такие как мастер-спальни, дополнительные санузлы, террасы, кладовые.

С потребительским опытом и насмотренностью растет и рациональный запрос покупателей, которых все больше интересует не «красивая картинка» — оформление фасадов и озеленение придомовой территории, а техническая сторона вопроса.

Эксперты компании «Атомстройкомплекс» изучают, как меняется покупательское «настроение», и девелоперы учитывают его при проектировании домов. В Екатеринбурге уже сложились определенные стандарты строительства и обеспечения комфортной среды без введения нормативных документов, идет активная апробация инноваций.

Подробнее о том, ждать ли новых революций в девелоперском продукте и как будет развиваться конкуренция за спрос в будущем, заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова расскажет в рамках XV Уральского форума недвижимости. Доклад «Продукт девелопера от эмоционального к рациональному: основные вопросы к ЖК перед стартом продаж» пройдет в рамках секции «Новостройки» 3 октября с 11.30 в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.09.2023 «Атомстройкомплекс» презентует кейс по вовлечению персонала на Уральском форуме недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. В Екатеринбурге с 3 по 6 октября на площадке Международного выставочного центра EXPO ...

19.07.2022 «Атомстройкомплекс»: Ставки по проектному финансированию начнут зависеть от маркетинговой стратегии жилого комплекса

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. В будущем ставки по проектному финансированию начнут зависеть от маркетинговой ...

22.04.2022 «Атомстройкомплекс» провел среди екатеринбуржцев опрос о критериях выбора жилья

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Компания «Атомстройкомплекс» во время «Ярмарки недвижимости» провела среди ...

26.08.2021 «Атомстройкомплекс» создал цифровой сервис для передачи домов управляющей компании

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. «Атомстройкомплекс» создал электронный сервис для передачи домов от застройщика в ...

05.04.2012 Вокруг бренда «Атомстройкомплекс» в Екатеринбурге начинаются судебные разбирательства

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2012. Корпорация «Атомстройкомплекс» планирует судиться с ООО «Атомстройкомплекс» и требовать ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм29.08.2023Перевозка деревянных бытовок длинномером
Архив новостей
Сентябрь 2023 (635)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18