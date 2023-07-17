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В Свердловской области устранено девять лесных пожаров и 11 локализовано

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. В Свердловской области за сутки ликвидировано девять лесных пожаров. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Также на территории региона силами Уральской авиабазы, МЧС, лесничеств и арендаторов лесных участков за минувшие сутки, 26 сентября, было локализовано 11 возгораний. Наиболее крупные пожары были зарегистрированы в лесах Гаринского, Серовского и Сосьвинского районов.

Напомним, что накануне, 26 сентября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел на лесных территориях чрезвычайный режим регионального характера.
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