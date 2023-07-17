В Свердловской области устранено девять лесных пожаров и 11 локализовано

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В Свердловской области локализованы все лесные пожары

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Свердловской области сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны и арендаторы лесных ...

На Среднем Урале остаются активны 19 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. По состоянию на утро 26 мая в Свердловской области активны 19 лесных пожаров общей ...

В Свердловской области арендаторы лесных участков с долгами будут заново участвовать в торгах

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что арендаторы лесных участков ...

В Свердловской области зафиксировано 11 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2021. На территории Свердловской области активны 11 лесных пожаров общей площадью 106,2 га, ...

Площадь лесных пожаров в Свердловской области превысила 50 га

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2017. По состоянию на 1 мая 2017 года площадь лесных пожаров на территории Уральского ...