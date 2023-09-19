На Среднем Урале продолжает расти заболеваемость COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 ...19.09.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за месяц увеличилась в три раза
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 11 по 17 ...12.09.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 в сентябре увеличилась в два раза
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 10 ...06.09.2023 На Среднем Урале заболеваемость COVID-19 за месяц увеличилась в три раза
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 7 по 13 ...16.01.2023 Заболеваемость COVID-19 на Среднем Урале за неделю выросла более чем в два раза
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Свердловской области за неделю с 9 ...