В Нижнем Тагиле откроют швейный цех по производству горнолыжной и байкерской экипировки

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. Уральский производитель экипировки, компания Dragonfly, откроет швейный цех в Нижнем Тагиле на 70 рабочих мест. Инвестиционный проект сопровождает Агентство по привлечению инвестиций региона, сообщает департамент информполитики Свердловской области.«Губернатор Евгений Куйвашев ставит приоритетную задачу по поддержке инвесторов на территории Свердловской области. Созданные условия позволяют компаниям масштабировать бизнес, развивать уральские бренды и сферу легкой промышленности. Активный отдых — важная составляющая внутреннего туризма у нас на Урале и не только экономически, но и, можно сказать, психологически важно, что экипировка для различных активностей производится здесь, нашими местными предприятиями», — рассказал замгубернатора региона Дмитрий Ионин.Площадь будущего производства составит 600 кв. м. Сейчас проходят ремонтные работы, которые планируется закончить в октябре. В цех будут привозить детали для будущих изделий, подготовкой которых занимается раскройный цех в Екатеринбурге. Специалисты в Нижнем Тагиле будут «собирать» снегоходные комбинезоны, горнолыжные костюмы, мотокуртки и другую экипировку.До конца года компания примет на работу более 30 человек. Полностью штат планируют укомплектовать в I полугодии следующего года. Больше всего на производстве востребованы швеи, поэтому компания Dragonfly планирует начать сотрудничать с местным колледжем им. Н.А. Демидова, где готовят данных специалистов.Отметим, что Dragonfly работает с 2011 года. Производственная площадка компании расположена в Екатеринбурге. На сегодняшний день предприятие уже разработало более 250 собственных моделей экипировки. Ежегодно с производства выходит порядка 200 тыс. изделий.