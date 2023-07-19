УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:04

В Нижнем Тагиле откроют швейный цех по производству горнолыжной и байкерской экипировки

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. Уральский производитель экипировки, компания Dragonfly, откроет швейный цех в Нижнем Тагиле на 70 рабочих мест. Инвестиционный проект сопровождает Агентство по привлечению инвестиций региона, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В Нижнем Тагиле откроют швейный цех по производству горнолыжной и байкерской экипировки

«Губернатор Евгений Куйвашев ставит приоритетную задачу по поддержке инвесторов на территории Свердловской области. Созданные условия позволяют компаниям масштабировать бизнес, развивать уральские бренды и сферу легкой промышленности. Активный отдых — важная составляющая внутреннего туризма у нас на Урале и не только экономически, но и, можно сказать, психологически важно, что экипировка для различных активностей производится здесь, нашими местными предприятиями», — рассказал замгубернатора региона Дмитрий Ионин.

В Нижнем Тагиле откроют швейный цех по производству горнолыжной и байкерской экипировки

Площадь будущего производства составит 600 кв. м. Сейчас проходят ремонтные работы, которые планируется закончить в октябре. В цех будут привозить детали для будущих изделий, подготовкой которых занимается раскройный цех в Екатеринбурге. Специалисты в Нижнем Тагиле будут «собирать» снегоходные комбинезоны, горнолыжные костюмы, мотокуртки и другую экипировку.

До конца года компания примет на работу более 30 человек. Полностью штат планируют укомплектовать в I полугодии следующего года. Больше всего на производстве востребованы швеи, поэтому компания Dragonfly планирует начать сотрудничать с местным колледжем им. Н.А. Демидова, где готовят данных специалистов.

В Нижнем Тагиле откроют швейный цех по производству горнолыжной и байкерской экипировки

Отметим, что Dragonfly работает с 2011 года. Производственная площадка компании расположена в Екатеринбурге. На сегодняшний день предприятие уже разработало более 250 собственных моделей экипировки. Ежегодно с производства выходит порядка 200 тыс. изделий.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проверил строительство мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время визита в Нижний Тагил ...

05.04.2023 В 2022 году в Свердловской области было вложено 5 млрд рублей в запуск 19 новых производств

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В ходе годового общего собрания Свердловского областного Союза промышленников и ...

19.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал построить в регионе современные пункты приема вторсырья

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. В этом году на территории Свердловской области будут организованы первые экодома — ...

16.12.2020 Свердловский губернатор отменил карантин из-за вспышки африканской чумы свиней в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил карантин из-за вспышки ...

07.12.2012 Евгений Куйвашев высоко оценил участие Дмитрия Рогозина в организации выставки вооружений и военной техники в Нижнем Тагиле в 2013 году

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2012. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин возглавит процесс подготовки ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм29.08.2023Перевозка деревянных бытовок длинномером
Архив новостей
Сентябрь 2023 (585)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18