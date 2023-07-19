В Нижнем Тагиле откроют швейный цех по производству горнолыжной и байкерской экипировки

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время визита в Нижний Тагил ...05.04.2023 В 2022 году в Свердловской области было вложено 5 млрд рублей в запуск 19 новых производств
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В ходе годового общего собрания Свердловского областного Союза промышленников и ...19.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал построить в регионе современные пункты приема вторсырья
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. В этом году на территории Свердловской области будут организованы первые экодома — ...16.12.2020 Свердловский губернатор отменил карантин из-за вспышки африканской чумы свиней в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил карантин из-за вспышки ...07.12.2012 Евгений Куйвашев высоко оценил участие Дмитрия Рогозина в организации выставки вооружений и военной техники в Нижнем Тагиле в 2013 году
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2012. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин возглавит процесс подготовки ...