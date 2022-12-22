На детских площадках в новом квартале Академического района Екатеринбурга появилось шесть игровых зон

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. Во дворах нового квартала Eleven в Академическом районе Екатеринбурга появилось шесть игровых зон. Об этом сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»)«Большое путешествие» — это оригинальный концепт, где каждый из шести дворов квартала Eleven имеет свое название, в котором отражается его тематика: «Антарктида», «Тайга», «Джунгли», «Горы», «Пустыня» и «Море». Игровое оборудование, ландшафтный дизайн и оформление холлов домов — все выдержано в едином стиле.Например, в «морском» дворе жители Академического могут исследовать большой корабль и скатиться со спины огромного кита-горки. В «Тайге» — полазать по бревнам, а в «Джунглях» — преодолеть полосу препятствий на высоте.Чтобы отправиться в путешествие, необходимо скачать приложение AR-travel и считать QR-код, табличку с которым легко найти в каждом дворе квартала Eleven.Когда все задания на территории одной природной зоны пройдены, можно отправляться покорять следующую. Родители могут не беспокоиться о своих маленьких «колумбах» — дворы в Академическом закрыты для транспорта, а пешеходная аллея «Большого путешествия» не пересекается с проезжей частью.«Делать необычные дворы — очень смело. Мы экспериментируем и ищем возможности для того, чтобы нашим жителям было интересно», — комментирует одна из авторов идеи руководитель направления развития территорий АО СЗ «РСГ-Академическое» Юлия Юркова.