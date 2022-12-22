На детских площадках в новом квартале Академического района Екатеринбурга появилось шесть игровых зон

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. В Академическом районе Екатеринбурга открылись продажи квартир в двух новых домах ...24.03.2020 В Академическом районе Екатеринбурга представили новый квартал Eleven
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2020. В Академическом открылись продажи нового квартала Eleven. Аналитики рынка недвижимости ...19.03.2020 В Академическом районе Екатеринбурга разработали приложение дополненной реальности для квартала «Близкий»
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2020. В Академическом районе Екатеринбурга разработали специальное приложение дополненной ...09.01.2019 В Академическом районе Екатеринбурга стартовали продажи в новом доме Преображенского квартала
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2019. В Академическом районе Екатеринбурга 4 января стартовали продажи квартир в новом доме, ...04.06.2018 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта нового квартала
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2018. АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении тендера на разработку проекта нового ...