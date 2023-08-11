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ЕВРАЗ приобретет более 300 персональных газоанализаторов для сотрудников подрядных организаций НТМК

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. ЕВРАЗ с целью повышения безопасности условий труда сотрудников подрядных организаций, работающих на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК), выделил 17 млн руб. на приобретение портативных переносных газоанализаторов. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Газоанализатор — это измерительный прибор, определяющий качественный или количественный состав смесей газов. В режиме реального времени он фиксирует состояние воздуха. При превышении пороговых значений прибор подает сотруднику сигнал о том, что нужно покинуть данное место.

ЕВРАЗ приобретет более 300 персональных газоанализаторов для сотрудников подрядных организаций НТМК
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«Подрядные организации, работающие на ЕВРАЗ НТМК, обязаны соблюдать все требования по обеспечению безопасных условий труда. Для того, чтобы обеспечить их работников необходимыми приборами, на комбинате принято решение закупить и выдать индивидуальные газоанализаторы тем, кто работает в газоопасных местах первой и второй категорий», — отметил директор по охране труда, промышленной безопасности дивизиона «Урал» Александр Сахаровский.

До конца года планируется закупить более 300 приборов.
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