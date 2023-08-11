ЕВРАЗ приобретет более 300 персональных газоанализаторов для сотрудников подрядных организаций НТМК

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. ЕВРАЗ НТМК начал применять технологию компьютерного зрения при производстве мелющих ...03.07.2023 На ЕВРАЗ НТМК запустили в работу уникальную цифровую систему управления производством
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. На ЕВРАЗ НТМК специалисты запустили в эксплуатацию уникальную цифровую систему ...22.02.2023 На ЕВРАЗ НТМК начали применять цифровую систему DPM
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. На шлаковом дворе № 3 конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК реализован проект цифровой модели ...25.10.2017 Уральские предприятия ЕВРАЗа закупили 6 тыс. вакцин против гриппа
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Для сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК закуплено 6 тыс. вакцин против гриппа. Об этом ...10.10.2016 Алексей Кушнарев будет руководить обоими предприятиями ЕВРАЗа на Урале
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2016. Управляющий директор Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК) Алексей ...