Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 13,3%

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в августе выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц этот показатель увеличился на 2,4%, сообщает Свердловскстат. В сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» годовой рост цен производителей составил 10,7%. В категории «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 7%. В сферах «Обрабатывающие производства» и «Добыча полезных ископаемых» цены производителей за год увеличились на 12,6% и 51,7% соответственно.

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