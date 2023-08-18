Цены производителей промышленных товаров в Свердловской области за год выросли на 13,3%

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в августе выросли на ...18.08.2023 На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год выросли на 9,1%
В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в июле выросли на 9,1% по сравнению с аналогичным ...18.08.2023 На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год выросли на 9,1%
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в июле выросли на 9,1% ...21.07.2023 На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год выросли на 2,8%
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в июне выросли на 2,8% ...22.06.2023 На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год снизились на 4,3%
В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в мае снизились на 4,3% по сравнению с аналогичным ...