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Академический район Екатеринбурга отметит два дня рождения в один уикенд

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. Восьмой район Екатеринбурга 30 сентября отметит 14-летие со дня сдачи первых построенных жилых домов. А 1 октября состоится празднование в честь дня обретения административного статуса нового района. Об этом сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»)

В Академическом уже начали подготовку к празднованию. Ранее там соорудили новую памятную локацию для местных жителей — аллею Поколений. По словам замминистра общественной безопасности Свердловской области генерал-майора запаса Олега Торгашева, «Аллея памяти» призвана подчеркнуть взаимосвязь поколений, напомнить о важности сохранения преемственности традиций.

Так, продолжая традицию благоустройства района, 30 деревьев высадили кадеты и курсанты, директора школ № 16 и № 19, руководители крупных спортивных объектов Академического и других учреждений района, а также члены общественной организации «Офицеры Академического».

Кроме того, в закладке обновленной прогулочной зоны приняли участие представители Управляющей компании и сотрудники компании-девелопера. Также к школьникам обратился председатель совета директоров ведущего застройщика Академического Виктор Киселев. Он рассказал, что традиция отмечать дни рождения района его озеленением была заложена с момента появления территории.

Добавим, что в исторический день рождения Академического района на первой аллее появятся новые кустарники и деревья, названные в честь веры, надежды и любви. Также аллею украсят сиренью. Кроме того, более 100 саженцев высадят в Преображенском парке и свыше 70 — в районе школы № 23 и Радужной дорожки. Будет обновлена и набережная реки Патрушихи в квартале Близкий. Там появятся локации, посвященные музыке, чтению и отдыху.
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