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Сегодня, 12:02

ЦБ планирует расширить список регионов в ценовом справочнике по ОСАГО

УрБК, Москва, 22.09.2023. Банк России предлагает усилить региональную специфику в ценовом справочнике по ОСАГО, говорится в Telegram-канале регулятора.

В частности, в справочник запчастей планируется включать сведения о ценах, рассчитанных не только на основе данных по Москве и Московской области, как сейчас, но и с учетом анализа рынка в других территориях. Благодаря этому выплаты в регионах приблизятся к реальной рыночной ситуации. Такие изменения предусмотрены проектом указания регулятора.

«Сейчас во всех субъектах при определении выплаты по ОСАГО фактически учитывается стоимость детали в Москве и области с поправкой на региональный коэффициент. Такой порядок не всегда отражает особенности ценообразования на той или иной территории», — говорится в сообщении.

В Банке России предлагают расширить список регионов, для которых в справочник будут включаться местные цены, и рассчитывать выплаты с учетом стоимостной специфики этих территорий. В то же время Российский союз автостраховщиков, формирующий справочник, не сможет убирать из списка ранее добавленные в него субъекты.

Отмечается, что нововведение не повлияет на действующие сроки и порядок выплат компенсации по ОСАГО.
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