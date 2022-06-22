ЦБ планирует расширить список регионов в ценовом справочнике по ОСАГО

Банк России предлагает усилить региональную специфику в ценовом справочнике по ОСАГО, говорится в Telegram-канале регулятора.



В частности, в справочник запчастей планируется включать сведения о ценах, рассчитанных не только на основе данных по Москве и Московской области, как сейчас, но и с учетом анализа рынка в других территориях. Благодаря этому выплаты в регионах приблизятся к реальной рыночной ситуации. Такие изменения предусмотрены проектом указания регулятора.



«Сейчас во всех субъектах при определении выплаты по ОСАГО фактически учитывается стоимость детали в Москве и области с поправкой на региональный коэффициент. Такой порядок не всегда отражает особенности ценообразования на той или иной территории», — говорится в сообщении.



В Банке России предлагают расширить список регионов, для которых в справочник будут включаться местные цены, и рассчитывать выплаты с учетом стоимостной специфики этих территорий. В то же время Российский союз автостраховщиков, формирующий справочник, не сможет убирать из списка ранее добавленные в него субъекты.



Отмечается, что нововведение не повлияет на действующие сроки и порядок выплат компенсации по ОСАГО.