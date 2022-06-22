ЦБ планирует расширить список регионов в ценовом справочнике по ОСАГО

УрБК, Москва, 22.09.2023. Банк России предлагает усилить региональную специфику в ценовом справочнике по ОСАГО, ...22.06.2022 ЦБ предложил расширить коридор базового тарифа ОСАГО на 26% в обе стороны
УрБК, Москва, 22.06.2022. Банк России предложил расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий ...13.04.2022 В Банке России предложили рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом цен на аналоги оригинальных запчастей
УрБК, Москва, 13.04.2022. В Банке России предложили учитывать стоимость аналогов оригинальных запчастей при расчете ...05.12.2019 Российский союз автостраховщиков опроверг информацию о резком росте тарифов ОСАГО
УрБК, Москва, 05.12.2019. Российский союз автостраховщиков (РСА) опровергает оценки ряда СМИ, данные со ссылкой на ...30.01.2018 Число заключенных договоров ОСАГО за 9 месяцев 2017 года в Свердловской области сократилось на 4%
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2018. Количество заключенных договоров ОСАГО за 9 месяцев 2017 года в Свердловской области ...