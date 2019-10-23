Российская свинина в ближайшее время может подорожать на 10-20%

УрБК, Челябинск, 23.10.2019. В Челябинской области в мясной продукции обнаружен генетический материал вируса ...25.04.2019 Производители предложили запретить ввоз в РФ мясной и молочной продукции для личного пользования
УрБК, Москва, 25.04.2019. Национальная мясная ассоциация РФ предложила заместителю председателя правительства Алексею ...07.08.2018 Федеральные производители мясных изделий предупреждают о росте цен на свою продукцию
УрБК, Москва, 07.08.2018. В связи с ростом цен на сырье крупные российские переработчики мяса планируют поднять ...30.07.2018 Цены на свинину на российском рынке с марта по июль 2018 года выросли на 20%
УрБК, Москва, 30.07.2018. Оптовые цены на кусковую свинину на российском рынке с марта по июль 2018 года выросли на ...25.01.2011 В России может подорожать свинина
УрБК, Москва, 25.01.2011. Российские производители свинины ожидают в связи с запретом на ввоз свиней из Германии роста ...