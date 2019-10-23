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Российская свинина в ближайшее время может подорожать на 10-20%

УрБК, Москва, 21.09.2023. В Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР) не исключают, что в скором времени свинина в стране подорожает на 10-20%, сообщают «Известия».

Из-за сокращения поголовья, распространения вируса африканской чумы свиней и скачка курса валют (производителям стало выгоднее экспортировать свинину) на российском рынке стала ощущаться нехватка мясной продукции.

«Ситуация очень серьезная, потому что речь идет о продовольственной безопасности страны. Цены однозначно будут расти, так как образуется дефицит мяса на внутреннем рынке», — сообщил председатель совета АККОР Александр Шипулин.
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