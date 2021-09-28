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Российское правительство может продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года

УрБК, Москва, 20.09.2023. Правительство РФ может продлить действие семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. Именно тогда госпрограмма должна завершиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

«Мы будем предлагать продлевать семейную ипотеку», — сказал он в ответ на вопрос агентства о перспективах программы после 1 июля.

При этом он добавил, что кабмин видит эффективность этой программы и отмечает ее экономическое и социальное влияние.
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