Российское правительство может продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал прием заявок на выдачу кредитов в ...20.08.2021 Рост ипотечного рынка РФ в июле замедлился до 2%
УрБК, Москва, 20.08.2021. В июле объем выданных ипотечных кредитов в России вырос на 2% по сравнению с предыдущим ...17.08.2021 Госпрограмму «Семейная ипотека» продлили до конца 2023 года
УрБК, Москва, 17.08.2021. Правительство РФ продлило программу «Семейная ипотека» до конца 2023 года, говорится в ...25.06.2019 Правительство РФ не будет продлевать соглашение о контроле цен на топливо
Российское правительство не станет продлевать соглашение с нефтяными компаниями о контроле цен на бензин после 1 июля, ...25.06.2019 Правительство РФ не будет продлевать соглашение о контроле цен на топливо
УрБК, Москва, 25.06.2019. Российское правительство не станет продлевать соглашение с нефтяными компаниями о контроле ...