Число программистов в России за год выросло на 15%

УрБК, Москва, 20.09.2023. В настоящее время в России трудоустроены 820 тыс. программистов. Об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления перед участниками форума Kazan Digital Week-2023.



По его словам, за последний год число представителей этой профессии в России выросло на 15%.



Он также отметил, что в стране запустили 33 индустриальных центра компетенций для объединения усилий крупных заказчиков и опытных разработчиков.