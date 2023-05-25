Число программистов в России за год выросло на 15%

УрБК, Москва, 25.05.2023. По итогам I квартала 2023 года число пайщиков-физических лиц выросло на 8,6%, составив 8,6 ...02.05.2023 Число нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга превысило 47 тысяч
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В апреле 2023 года число нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга выросло ...17.04.2023 В России число сотрудников ИТ-сферы за год выросло на 12%
УрБК, Москва, 17.04.2023. По итогам 2022 года число сотрудников ИТ-сферы в России выросло на 12%, до 761 тыс. человек. ...26.01.2023 В январе число вакансий для IT-специалистов в России выросло на 63%
УрБК, Москва, 26.01.2023. За неполный январь 2023 года число вакансий в России для IT-специалистов выросло на 63% по ...21.09.2022 В России с 1 октября в тестовом режиме разрешат предъявлять водительские права в электронном виде
УрБК, Москва, 21.09.2022. С 1 октября в России стартует эксперимент, по которому водительское удостоверение можно будет ...