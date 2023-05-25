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Число программистов в России за год выросло на 15%

УрБК, Москва, 20.09.2023. В настоящее время в России трудоустроены 820 тыс. программистов. Об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления перед участниками форума Kazan Digital Week-2023.

По его словам, за последний год число представителей этой профессии в России выросло на 15%.

Он также отметил, что в стране запустили 33 индустриальных центра компетенций для объединения усилий крупных заказчиков и опытных разработчиков.
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