УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:43

Количество социально значимых сервисов на портале Госуслуг увеличится до 14 к концу 2025 года

УрБК, Москва, 18.09.2025. Количество социально значимых сервисов, которые можно получить на портале Госуслуг в момент обращения, увеличится до 14 к концу текущего года. Об этом сообщил в видеообращении участникам форума Kazan Digital Week премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он уточнил, что сейчас массовых социально значимых сервисов — восемь. Их можно получать сразу в момент обращения на портале Госуслуг или же они оказываются автоматически.

М. Мишустин также отметил, что в рамках развития системы оказания государственных услуг сокращается число документов и сведений, которые нужно предоставлять при формировании электронных заявлений, а в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" продолжается поддержка ИТ-сектора.

«Сегодня у 93% домохозяйств в стране есть доступ к широкополосному интернету. А через пять лет этот показатель должен составить уже 97%", - резюмировал М. Мишустин.

Ранее руководитель аппарата кабмина Дмитрия Григоренко сообщил, что в России планируют провести масштабное обновление портала «Госуслуги».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.08.2025 В России планируется масштабное обновление портала «Госуслуги»

УрБК, Москва, 11.08.2025. В России планируют провести масштабное обновление портала «Госуслуги». Об этом рассказал ...

27.07.2020 Российские предприниматели смогут обжаловать решения надзорных органов через портал госуслуг

УрБК, Москва, 27.07.2020. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об эксперименте по досудебному ...

09.10.2013 Минэкономразвития РФ сократит количество электронных госуслуг

УрБК, Москва, 09.10.2013. Количество государственных услуг, предоставляемых жителям России в электронной форме, будет ...

10.09.2013 В Свердловской области количество госуслуг в электронном виде увеличится в три раза

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2013. В Свердловской области количество госуслуг в электронном виде увеличится к концу 2013 ...

18.03.2013 ОАО «Ростелеком» выдало жителям Свердловской области более 60 тысяч кодов активации на портале госуслуг

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2013. В Екатеринбургском филиале ОАО «Ростелеком» выдали шестидесятитысячный код активации ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале01.09.2025«Три столицы»
Архив новостей
Сентябрь 2025 (493)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.