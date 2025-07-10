Материалы по теме

В России планируется масштабное обновление портала «Госуслуги»

УрБК, Москва, 11.08.2025. В России планируют провести масштабное обновление портала «Госуслуги». Об этом рассказал ...

На Госуслугах появятся 35 новых «жизненных ситуаций»

УрБК, Москва, 10.07.2025. На Госуслугах до конца текущего года появятся 35 новых «жизненных ситуаций» для граждан и ...

Россиян будут обслуживать в МФЦ по биометрии

УрБК, Москва, 05.04.2024. До конца 2024 года в России запустят пилотный проект по внедрению обслуживания во ...

Сервисом «Госуслуги» пользуются 109 млн россиян

УрБК, Москва, 17.01.2024. Количество пользователей портала «Госуслуги» достигло 109 млн человек, заявил заместитель ...

Подписано постановление о создании в России сети «МФЦ для бизнеса»

УрБК, Москва, 07.03.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в ...