УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 12:01

В России планируется масштабное обновление портала «Госуслуги»

В России планируют провести масштабное обновление портала «Госуслуги». Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата кабмина Дмитрия Григоренко, пишут «Известия».

По его словам, планируется объединить разрозненные государственные услуги вокруг конкретных жизненных ситуаций, таких как выход на пенсию, регистрация бизнеса, оформление документации при рождении ребенка и других. Услуги будут структурированы по принципу «единого окна».

Для повышения качества обслуживания за каждой ситуацией будет закреплен персональный куратор, ответственный за оперативную обратную связь, своевременное выявление и устранение возможных неполадок, а также контроль над точностью исполнения задач.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 12:01 В России планируется масштабное обновление портала «Госуслуги»

УрБК, Москва, 11.08.2025. В России планируют провести масштабное обновление портала «Госуслуги». Об этом рассказал ...

10.07.2025 На Госуслугах появятся 35 новых «жизненных ситуаций»

УрБК, Москва, 10.07.2025. На Госуслугах до конца текущего года появятся 35 новых «жизненных ситуаций» для граждан и ...

05.04.2024 Россиян будут обслуживать в МФЦ по биометрии

УрБК, Москва, 05.04.2024. До конца 2024 года в России запустят пилотный проект по внедрению обслуживания во ...

17.01.2024 Сервисом «Госуслуги» пользуются 109 млн россиян

УрБК, Москва, 17.01.2024. Количество пользователей портала «Госуслуги» достигло 109 млн человек, заявил заместитель ...

07.03.2017 Подписано постановление о создании в России сети «МФЦ для бизнеса»

УрБК, Москва, 07.03.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (229)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18