В России планируется масштабное обновление портала «Госуслуги»

В России планируют провести масштабное обновление портала «Госуслуги». Об этом рассказал заместитель председателя ...10.07.2025 На Госуслугах появятся 35 новых «жизненных ситуаций»
УрБК, Москва, 10.07.2025. На Госуслугах до конца текущего года появятся 35 новых «жизненных ситуаций» для граждан и ...05.04.2024 Россиян будут обслуживать в МФЦ по биометрии
УрБК, Москва, 05.04.2024. До конца 2024 года в России запустят пилотный проект по внедрению обслуживания во ...17.01.2024 Сервисом «Госуслуги» пользуются 109 млн россиян
УрБК, Москва, 17.01.2024. Количество пользователей портала «Госуслуги» достигло 109 млн человек, заявил заместитель ...07.03.2017 Подписано постановление о создании в России сети «МФЦ для бизнеса»
УрБК, Москва, 07.03.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в ...