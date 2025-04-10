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На Госуслугах появятся 35 новых «жизненных ситуаций»

УрБК, Москва, 10.07.2025. На Госуслугах до конца текущего года появятся 35 новых «жизненных ситуаций» для граждан и бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Перечень «жизненных ситуаций» пополнится такими случаями, как приобретение недвижимости, установление опеки, электронная подача судебных исков и удаленное участие в заседаниях посредством веб-камеры, поступление в колледжи и техникумы, запись детей в кружки и спортивные секции, организация детского отдыха и оздоровления, добровольческая деятельность, оформление социального обслуживания и прохождение профилактического медосмотра.

Также пользователи смогут оперативно решать вопросы, касающиеся владения огнестрельным оружием и специальной техникой, открытия собственного дела в режиме онлайн, основания IT-компании либо транспортной организации. Портал Госуслуг предоставит доступ к сервисам оформления налогового вычета, обращения к нотариальным услугам, бесплатному юридическому консультированию и разрешению сложных обстоятельств, связанных, среди прочего, с потерей близких родственников или установлением инвалидности.
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