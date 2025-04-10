На Госуслугах появятся 35 новых «жизненных ситуаций»

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2025. «МегаФон» внедрил сервис по информированию абонентов о новых подключениях к услугам ...

«МегаФон»: Свердловчан проинформируют о новых подключениях сим-карт на Госуслугах

Сервис по самозапрету на дистанционное оформление sim-карт могут запустить в марте 2026 года

УрБК, Москва, 27.03.2025. Сервис по самозапрету на дистанционное оформление sim-карт на Госуслугах может быть запущен в ...