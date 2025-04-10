На Госуслугах появятся 35 новых «жизненных ситуаций»

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2025. «МегаФон» внедрил сервис по информированию абонентов о новых подключениях к услугам ...27.03.2025 Сервис по самозапрету на дистанционное оформление sim-карт могут запустить в марте 2026 года
УрБК, Москва, 27.03.2025. Сервис по самозапрету на дистанционное оформление sim-карт на Госуслугах может быть запущен в ...24.04.2023 Российским заемщикам упростили реструктуризацию нескольких кредитов из разных банков
УрБК, Москва, 24.04.2023. Российские банки получили новый механизм взаимодействия, чтобы помогать должникам, имеющим ...07.02.2022 Правительство РФ утвердило постановление о регистрации подростков на «Госуслугах»
УрБК, Москва, 07.02.2022. Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ...26.10.2020 Спортивные школы и секции в Екатеринбурге перевели на дистанционную форму работы до 5 ноября
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. Спортивные кружки, школы и секции в Екатеринбурге перевели на дистанционную форму ...