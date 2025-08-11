УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 09:58

На «Госуслугах» появилась опция заключения договора аренды

УрБК, Москва, 20.08.2025. На портале «Госуслуги» появилась опция заключения договора аренды, говорится в сообщении Минцифры РФ.

У граждан появилась возможность оформить договор аренды без личной встречи. В этом случае документы участников сделки будут верифицированы, а право собственности на недвижимость подтверждено.

Первым такую услугу запустил «Циан». Планируется, что в будущем ее внедрят и другие участники рынка.

Ранее руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко сообщил, что «Госуслуги» ожидает масштабный апгрейд, в результате которого все услуги портала будут структурированы по принципу «единого окна».
