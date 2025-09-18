УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:44

На «Госуслугах» появится QR-код в качестве альтернативы паспорту

УрБК, Москва, 23.09.2025. В сервисе «ГосДоки» на портале «Госуслуги» в ближайшем будущем появится возможность сгенерировать QR-код. Его можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минцифры РФ.

Сообщается, что на первом этапе QR-код можно будет применять в магазинах при покупке товаров 18+, на мероприятиях с ограничениями по возрасту в кино или музеях, для входа в офисные центры с пропускной системой, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.

По мере цифровизации использовать QR-код можно будет в организациях финрынка, для получения некоторых госуслуг в МФЦ, также можно будет пользоваться им в салонах сотовых операторов, в частных медорганизациях и при заселении в гостиницы.

Возможности применения будут расширяться поэтапно в соответствии с определенными правительством РФ сроками и по мере подключения организаций к сервису «ГосДоки». При этом предъявить QR-код можно будет только в них, уточнили в Минцифры.

Ранее руководитель аппарата кабмина Дмитрия Григоренко сообщил, что в России планируют провести масштабное обновление портала «Госуслуги».
