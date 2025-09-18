На «Госуслугах» появится QR-код в качестве альтернативы паспорту

Материалы по теме

Количество социально значимых сервисов на портале Госуслуг увеличится до 14 к концу 2025 года

УрБК, Москва, 18.09.2025. Количество социально значимых сервисов, которые можно получить на портале Госуслуг в момент ...

На «Госуслугах» появилась опция заключения договора аренды

УрБК, Москва, 20.08.2025. На портале «Госуслуги» появилась опция заключения договора аренды, говорится в сообщении ...

В России планируется масштабное обновление портала «Госуслуги»

В России планируют провести масштабное обновление портала «Госуслуги». Об этом рассказал заместитель председателя ...

В 2022 году в РФ появится возможность регистрировать права на недвижимость через госуслуги

УрБК, Москва, 04.08.2021. Росреестр планирует сделать доступными на портале госуслуг все виды выписок в электронном ...