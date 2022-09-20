В ЦБ отмечают снижение цен на железнодорожные билеты и туры в отдельные страны

Годовая инфляция в РФ в августе ускорилась до 5,2%. Об этом говорится в материалах Банка России. «Наиболее заметно ...Вчера, 15:22 В ЦБ рассказали об ускорении роста цен на технику, электронику и автомобили
УрБК, Москва, 19.09.2023. Годовая инфляция в РФ в августе ускорилась до 5,2%. Об этом говорится в материалах Банка ...20.09.2022 На Среднем Урале замедлился рост цен на автомобили, бытовую технику и электронику
На Среднем Урале в августе 2022 года замедлился рост цен на легковые автомобили, бытовую технику и электронику, ...20.09.2022 На Среднем Урале замедлился рост цен на автомобили, бытовую технику и электронику
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. На Среднем Урале в августе 2022 года замедлился рост цен на легковые автомобили, ...22.12.2016 За 2016 год средние цены на железнодорожные билеты выросли на 5,9%
УрБК, Москва, 22.12.2016. Средние цены на железнодорожные билеты выросли в 2016 году на 5,9%. Об этом сообщает ...