УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:45

В ЦБ отмечают снижение цен на железнодорожные билеты и туры в отдельные страны

УрБК, Москва, 20.09.2023. В Банке России отметили снижение цен на железнодорожные билеты и туры в отдельные страны в августе текущего года, сообщает пресс-служба регулятора.

«Рост цен на услуги в августе замедлился, в основном за счет снижения стоимости железнодорожных билетов и удешевления туров в отдельные страны», — говорится в сообщении.

Ранее в Банке России рассказали об ускорении роста цен на технику, электронику и автомобили в стране.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 18:01 В ЦБ рассказали об ускорении роста цен на технику, электронику и автомобили

Годовая инфляция в РФ в августе ускорилась до 5,2%. Об этом говорится в материалах Банка России. «Наиболее заметно ...

Вчера, 15:22 В ЦБ рассказали об ускорении роста цен на технику, электронику и автомобили

УрБК, Москва, 19.09.2023. Годовая инфляция в РФ в августе ускорилась до 5,2%. Об этом говорится в материалах Банка ...

20.09.2022 На Среднем Урале замедлился рост цен на автомобили, бытовую технику и электронику

На Среднем Урале в августе 2022 года замедлился рост цен на легковые автомобили, бытовую технику и электронику, ...

20.09.2022 На Среднем Урале замедлился рост цен на автомобили, бытовую технику и электронику

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. На Среднем Урале в августе 2022 года замедлился рост цен на легковые автомобили, ...

22.12.2016 За 2016 год средние цены на железнодорожные билеты выросли на 5,9%

УрБК, Москва, 22.12.2016. Средние цены на железнодорожные билеты выросли в 2016 году на 5,9%. Об этом сообщает ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными21.08.2023Академический отпраздновал 300-летие Екатеринбурга22.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Кредитование с низкой базы
Архив новостей
Сентябрь 2023 (465)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18