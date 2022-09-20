В ЦБ отмечают снижение цен на железнодорожные билеты и туры в отдельные страны

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На Среднем Урале замедлился рост цен на автомобили, бытовую технику и электронику

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За 2016 год средние цены на железнодорожные билеты выросли на 5,9%

УрБК, Москва, 22.12.2016. Средние цены на железнодорожные билеты выросли в 2016 году на 5,9%. Об этом сообщает ...