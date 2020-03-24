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В Свердловской области с 30 октября изменится организационная структура налоговых органов

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. В Свердловской области с 30 октября 2023 года изменится организационная структура налоговых органов, сообщает пресс-служба УФНС России по региону.

Межрайонные инспекции ФНС России № 2, 13, 19, 26, 27, 28 по Свердловской области будут присоединены к другим налоговым органам. В результате укрупнения в Свердловской области осуществлять деятельность будут 13 налоговых инспекций.

«При этом жители Свердловской области смогут прийти на личный прием по привычному адресу своей налоговой инспекции, поскольку на местах реорганизованных инспекций останутся территориально-обособленные подразделения для приема. График работы налоговых инспекций останется прежним», — говорится в сообщении.

Информация о реорганизуемых инспекциях Свердловской области приведена в таблице.

Реорганизация проводится с целью оптимизации и повышения эффективности налогового администрирования, совершенствования организационно-функциональной модели ФНС России в соответствии с приказом ФНС России от 10.11.2022 ЕД-7-12/1068@.
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