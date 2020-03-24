В Свердловской области с 30 октября изменится организационная структура налоговых органов

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2020. Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области в связи с ...04.04.2019 В апреле 2019 года налоговые инспекции в Свердловской области будут работать каждую первую и третью субботу месяца
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2019. В Свердловской области изменился график работы налоговых инспекций. В связи с ...12.09.2012 Налоговые агенты не перечислили в бюджет Свердловской области более 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2012. Инспекциями ФНС России в Свердловской области с начала 2012 года выявлено 4455 ...29.07.2011 В структуре налоговых органов Свердловской области произойдут изменения
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2011. В целях повышения эффективности работы в соответствии с приказом Федеральной ...23.03.2011 Время работы налоговых инспекций Екатеринбурга в последние дни марта будет продлено
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2011. С завтрашнего дня по 1 апреля 2011 года продлен режим работы налоговых инспекций по ...