В Свердловской области с 30 октября изменится организационная структура налоговых органов

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УрБК, Екатеринбург, 24.03.2020. Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области в связи с ...

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УрБК, Екатеринбург, 04.04.2019. В Свердловской области изменился график работы налоговых инспекций. В связи с ...

Налоговые агенты не перечислили в бюджет Свердловской области более 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2012. Инспекциями ФНС России в Свердловской области с начала 2012 года выявлено 4455 ...

В структуре налоговых органов Свердловской области произойдут изменения

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УрБК, Екатеринбург, 23.03.2011. С завтрашнего дня по 1 апреля 2011 года продлен режим работы налоговых инспекций по ...